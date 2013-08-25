منع السيد البدوي رئيس حزب الوفد من مغادرة مطار القاهرة

منعت جوازات مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، سفر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد من السفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم، بناء على طلب النائب العام، بحسب "بوابة الأهرام".

وقالت مراسلة "العربية" إن السيد البدوي أفاد بأن قرار المنع صدر من النائب العام السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قلب نظام الحكم، وبأنه سيرفع يوم الأحد من القوائم.

بينما قال مصدر قضائي إن قرار المنع راجع إلى التحقيقات التي كانت تباشرها نيابة الأموال العامة معه في إهدار المال العام في البلاغ المقدم ضده من رجل الأعمال علاء الدين سعد علي الكحكي، والذي يتهمه بتسهيل الاستيلاء على أموال شركة "سيجما" للإعلام المالكة لقنوات "الحياة" الفضائية.

وكان رئيس حزب الوفد فوجئ بوجود اسمه على قوائم الإدراج بعد أن أنهى إجراءات سفره إلى الخرطوم على الطائرة المصرية، وعند وصوله إلى مكتب الجوازات أخبره ضابط الجوازات بأن هناك قراراً من النائب العام بمنعه من السفر، لكن سلطات المطار سمحت بخروج رئيس حزب الوفد من الدائرة الجمركية.