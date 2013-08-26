السلطات المصرية تعتقل القيادي الإخواني أسامة ياسين

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على وزير الشباب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين أسامة ياسين، والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وبرفقته محمد حافظ سكرتير القيادي الإخواني المحتجز خيرت الشاطر.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية عن مصدر أمني صباح الاثنين أن معلومات كانت قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة مفادها تواجد ياسين بإحدى فيلات منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، فتم على الفور وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة مداهمة الفيلا وضبط المذكور وبرفقته سكرتير خيرت الشاطر. ولم يقاوم قوات الأمن.

وشدد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأشار إلى أنه سيتم إرسالهما إلى أحد السجون العمومية وسط حراسة أمنية مشددة.