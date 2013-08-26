المفتي: التطاول على الأزهر وشيخه يهدد أمن مصر القومي

طالب مفتي مصر الدكتور شوقي علام الدولة، ممثلة في وزارة الخارجية المصرية، بالتصدي لكل مَنْ يتطاول على الأزهر وشيخه، مشدداً على أن أي تطاول على المؤسسة الأزهرية بكل روافدها يمثل تهديداً للأمن القومي المصري.

وأوضح في بيان صدر، الاثنين، أن ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، من دور وطني ومجهودات من أجل مصلحة مصر والمصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم والدفاع عن المصالح العليا للدين والوطن هو محل تقدير من الجميع في الداخل والخارج.

وأضاف المفتي في بيانه أن المصريين جميعاً يعترفون بدور الأزهر الشريف التاريخي الذي يمثل ملاذاً ومرجعية يطمئن إليها كل المصريين بل العالم الإسلامي كله، خاصة في أوقات الأزمات، ما جعله أحد الضمانات الأساسية لوحدتهم على مر التاريخ.

وأكد أن المؤسسة الأزهرية بكافة روافدها دائماً تسعى إلى ما فيه صلاح الأمة، فالأزهر الشريف هو قبلة للوسطية يجتمع في ساحته جميع المصريين، والاعتداء على الأزهر وشيخه بمثابة إهانة لكافة المصريين.

