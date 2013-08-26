مصر.. إبطال مفعول قنبلتين شديدتي الانفجار ببور سعيد

أبطلت أجهزة الأمن المصرية، الاثنين، مفعول قنبلتين شديدتي الانفجار قرب محطة بنزين بمدينة بور سعيد، حسبما أفاد مراسل "العربية".

وفي غضون ذلك، قام مسلحون مجهولون بوضع عبوة ناسفة في طريق مدرعة بمنطقة المطلة برفح مساء الأحد، وقد انفجرت العبوة بمجرد مرور المدرعة، إلا أنه لم تحدث أي إصابات في الأرواح.

وقالت مصادر أمنية في الجيش إن مدرعة كانت تقوم بعمليات تمشيط حيث انفجرت عبوة ناسفة وضعها مجهولون بمنطقة المطلة برفح في طريق المدرعة وقد انفجرت دون وقوع إصابات.

ومن جهة أخرى، هاجم مسلحون مجهولون كمين أمن أبو طويلة بالشيخ زويد على طريق الدولي العريش رفح، وتم الرد على المهاجمين دون حدوث إصابات.