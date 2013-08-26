هجوم مسلح على كنيسة المساعيد ومقر لحرس الحدود بسيناء

أفاد التلفزيون المصري، الأحد، بوقوع هجوم مسلح على كنيسة المساعيد ونقطة لحرس الحدود على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن استهداف مبنى الإذاعة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية في الشرطة إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة لاند كروز قاموا بإطلاق النار على أفراد الأمن بإذاعة شمال سيناء وتم الرد عليهم، ولا أنباء عن خسائر بشرية.

كما تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين بحي الكرمة جنوب العريش، ولكنها أخطأت الكمين ولم تحدث أي إصابات في الأرواح.

وتخوض القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حرباً ضد الجماعات المسلحة في سيناء وتطهيرها من البؤر الإجرامية.

وشهدت الأيام الفائتة مقتل 25 جندياً من قوات الأمن المركزي المصري على أيدي عناصر مسلحة وهم في طريقهم لقضاء إجازاتهم على مقربة من مدينة رفح.

وتحاول السلطات المصرية بسط سيطرتها وتقويض الخلايا النائمة التي تنشط في شمال سيناء، حيث تستهدف مقار أمنية وكمائن للجيش.