محامٍ يتهم دفاع مبارك باستغلال سقوط الإخوان لتبرئته

قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن محاكمة رموز نظامي مبارك ومرسي تأتي بسبب جريمة واحدة لها وجدان.

وأوضح هيكل إن دفاع مبارك حاول استغلال سقوط جماعة الإخوان لتبرئته، مشيراً إلى أن القضيتين في حاجة إلى تحقيق أكثر، مع إتاحة فرصة كاملة للدفاع عن النظامين، مع وجود ضمانات كاملة لمحاكمة عادلة.

وأضاف هيكل خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن النظامين يحاكمان بذات التهم، وهي التسبب في دخول عناصر أجنبية لمصر، وتمكينها من تهريب مساجين.