زيارة فهمي للأردن غير مرتبطة باجتماع عسكريين غربيين

ذكر السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه لاعلاقة على الإطلاق بزيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للعاصمة الأردنية عمان مع عقد اجتماع عسكري بالأردن حول الوضع الراهن بسوريا.

وأضاف عبدالعاطي خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" المذاع على "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن هذه الزيارة جاءت لدعم العلاقة الثنائية مع الأخوة الأردنيين، علاوة على بحث الملف الفلسطيني، والتأكيد على دعم مصر لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وتابع: "الشأن الداخلي لا ينسينا ما يحدث بالخارج، خاصة ما يتعلق بالأمن القومي لمصر".

من ناحية أخرى، صرح الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن زيارة وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، إلى الأردن جاءت عقب الدور الداعم للأردن مع مصر.

وأضاف عزالعرب خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن مصر لا تنفصل عن الأوضاع العربية رغم ما تعانيه من أزمات بالشأن الداخلي.

وأوضح أستاذ النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر بدأت تلجأ إلى الحل السياسي والأمني بشأن الأزمة السورية.

وأشار عزالعرب إلى أن زيارة فهمي المقرر لها غداً بـ"رام الله" تأتي للتأكيد على أنها لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية شريطة ألا يقوم الفلسطينيون بزعزة أمن واستقرار مصر.