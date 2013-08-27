الخارجية تدرس اتخاذ إجراءات ضد هجوم أردوغان على الأزهر

أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه غير مقبول بالمرة تطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأبان عبدالعاطي خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة العربية"، أن تصريحات أردوغان تعد بمثابة تمادي وتطاول في حق جميع المسلمين؛ لأن الأزهر الشريف لا يخص مصر فقط بل العالم العربي والإسلامي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تهيب بعلماء الدين كافة بضرورة إدانة هذا المسلك غير المسؤول من جانب رئيس الوزراء التركي، مشيراُ إلى أن الوزارة تدرس أمور وإجراءات محددة لتنفيذها حيال ذلك الموقف.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول شيخ الأزهر غير مسؤولة، ولها أهداف شخصية.

وأضاف "الهلالي"، أن هناك هجمة شرسة غير مهذبة على مؤسسة الأزهر.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد وكلاء عن الله في الأرض، منوهاً بأن الأزهر مؤسسة تفسر الدين فقط.

وأشار "الهلالي"، إلى أن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة علمية شرعية بالعالم أجمع، مشدداً على أن أخطر شيء على الدين هو الفتاوى التي تخرج ممن لا يملكون العلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد ما يسمى بنظام حكم إسلامي، موضحاً أن كل ما في الأمور هو اجتهاد بشري.

وتابع: "كتائب الإخوان الإلكترونية تهاجم الأزهر بطريقة تبدو منظمة وممنهجة، وكل ما نريده من الحاكم العدل فقط بعيداًعن أي شيء"، متسائلاً:" ماذا فعل شيخ الأزهر لأردوغان حتى يتطاول عليه ويهاجمه؟"