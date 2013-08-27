الدفاع المدني ينجح في السيطرة على حريق هائل بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على حريق هائل نشب صباح الثلاثاء، داخل مقهى وعدد كبير من المحلات بميدان سفنكس بشارع جامعة الدول العربية بجوار نادي الزمالك بحي المهندسين في محافظة الجيزة، وذلك بعد الاستعانة بسبع سيارات إطفاء.

وحاولت قوات الدفاع المدني المصرية السيطرة على الحريق الذي شبّ نتيجة ماس كهربائي بحسب الفحص الأولي الذى قامت به السلطات المسؤولة.

ووفق ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد التهمت النيران محتويات الكافيه والمحلات المجاورة. وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية بالجيزة وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه.

وشهد ميدان سفنكس بالمهندسين إعاقة في حركة المرور وتحويلات مرورية بسبب الحريق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق في أسباب الحريق.