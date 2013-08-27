القبض على بلطجي يثير أعمال العنف خلال تظاهرات الإخوان

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على أحد البلطجية الذي يقوم بإثارة أعمال العنف خلال تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، وتوزيع الأسلحة خلال مسيراتهم.

ويدعى المتهم سامح جاب الله حنفي العجمي (37 عاماً) عاطل وله معلومات جنائية مسجلة، وسبق ضبطه في عدد 3 قضايا شملت البلطجة، السلاح أبيض، والسلاح الناري، وكانت هذه المرة بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 12 - عدد 5 طلقات من ذات العيار - عدد 3 سلاح أبيض "طيره".

وأقرّ المتهم بمشاركته في التظاهرات والمسيرات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يحتفظ بالأسلحة بحوزته ويقوم بتوزيعها على المتظاهرين لاستخدامها في التعدي على القوات والأهالي.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما أكدت تحريات المباحث استخدام المتهم لتلك الأسلحة أكثر من مرة خلال مسيرات مؤيدي المعزول، والتي انتهت باشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.