انفجار سيارة مفخخة عند قسم الشيخ زويد بشمال سيناء

قال شهود عيان من أبناء الشيخ زويد شمال سيناء إن سيارة مفخخة اشتعلت بعد انفجارها بالقرب من بوابة قسم شرطة الشيخ زويد أثناء عملية تبادل إطلاق النار بين المهاجمين وأفراد الأمن مساء اليوم.

وقالت مصادر أمنية إنه تم العثور على سيارة متفحمة أمام بوابة القسم عثر بداخلها على أشلاء جثث. وأضافت المصادر أن إطلاق النار على المهاجمين أصاب سيارة بداخلها اثنان جهاديان وبحوزتهما مادة "تي إن تي"، ما أدى إلى انفجار السيارة بمن فيها بالقرب من بوابة القسم.

وفي وقت سابق، شن مسلحون هجوماً على مبنى قسم شرطة الشيخ زويد باستخدام عبوة ناسفة تم وضعها بالقرب من قسم الشرطة صباح الثلاثاء، حيث قام المسلحون بتفجير العبوة الناسفة، وقام أفراد الأمن بالرد على المهاجمين وسط ذعر وقلق المواطنين بميدان الشيخ زويد.

وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون سيارة "لاند كروزر" قاموا بتفجير عبوة ناسفة بجوار مبنى القسم، ولم تحدث أي خسائر أو إصابات، بينما أحدثت هزة عنيفة في المنطقة، وقامت قوات الجيش بمطاردة المسلحين وما زال تبادل إطلاق النار مستمراً مع المهاجمين.