انفجار عبوة ناسفة بجوار قسم الشيخ زويد بشمال سيناء

شن مسلحون هجوماً علي مبنى قسم شرطة الشيخ زويد باستخدام عبوة ناسفة تم وضعها بالقرب من قسم الشرطة صباح الثلاثاء، حيث قام المسلحون بتفجير العبوة الناسفة وقام أفراد الأمن بالرد على المهاجمين وسط ذعر وقلق المواطنين بميدان الشيخ زويد.

وقال شهود عيان إن مسلحين يستقلون سيارة "لاند كروزر" قاموا بتفجير عبوة ناسفة بجوار مبنى القسم ولم تحدث أي خسائر أو إصابات بينما أحدثت هزة عنيفة في المنطقة، وقامت قوات الجيش بمطاردة المسلحين ومازال تبادل إطلاق النار مستمراً مع المهاجمين.

وقال شهود العيان إن هناك اشتباكات بمنطقة سوق الثلاثاء بالشيخ زويد بعد عملية مطاردات بين الجيش والمسلحين بالمدينة التي تقع بمحافظة شمال سيناء.