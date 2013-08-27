حزب النور: كلمة مبادئ الشريعة بالدستور "مطاطة"

قال شريف طه، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إن السمع والطاعة أمر مقنن ومرتبط بطاعة الله عز وجل.

وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن كلمة مبادئ الشريعة بالمادة الثانية بالدستور "مطاطة"، وتُفرغ المادة من مضمونها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، أن حزب النور أعلن مشاركته بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إيماناً منه بالحوار للتوصل لاتفاق مع الجميع، لكنه لن يتخلى عن مبادئه.

وأكد "طه"، أن حزب النور أوصى خلال وضع الدستور السابق بأن ترد النقاط الخلافية فيما يتعلق بالدين لهيئة كبار العلماء.