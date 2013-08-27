خريجو كليات الإعلام يعانون من الاصطدام بسوق العمل

قالت الدكتورة رنا مصطفى، مدرس بكلية الإعلام، إن خريجي جميع كليات ومعاهد الإعلام يعانون من الاصطدام بسوق العمل؛ بسبب مجموعة من العراقيل التي يواجهها أثناء الدراسة.

وأضافت "رنا"، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أنه لا توجد مادة "إخراج درامي" تدرس لطلاب الإعلام لتطوير فكرهم.

ومن جانبه، قال كريم عز الدين، أحد خريجي بكلية الإعلام، صاحب فكرة فيلم روائي قصير بعنوان "مناجاة"، إن فكرة الفيلم تؤكد على أن الطريق إلى الله لا يحتاج لوسيط، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت استخدام البعض للدين للوصول إلى السلطة.

وأكدت المدرس بكلية الإعلام، على أنهم واجهوا الكثير من الصعوبات في إنتاج الفيلم، مطالبة بفتح قنوات اتصال بين القنوات الفضائية والكليات والمعاهد المتخصصة في الإعلام.