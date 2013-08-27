ضاحي خلفان: بكاء أردوغان على مصر "فيلم تركي"

شنَّ قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً إياه بالاعتذار لشيخ الأزهر.

وقال خلفان، عبر حسابه في "تويتر"، إن هجوم أردوغان على شيخ الأزهر دليل على فقدانه لأعصابه وجهله بالأزهر ورجاله.

وقال إنه سيقط بتطاوله على الأزهر ورجالاته.

وكان أردوغان عبّر عن خيبة أمله بعد ما وقف الأزهر بجانب من سمّاهم الانقلابيين في مصر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

كما وصف بكاء أردوغان في مقطع الفيديو الذي قيل إنه يبكي فيه متأثراً برثاء القيادي في حزب الحرية والعدالة د. محمد البلتاجي لابنته أسماء، بأنه "فيلم تركي" مُتقن الإخراج.

ومضى خلفان قائلاً: "لو كان أردوغان جاد في موضوع الخلافة فليبدأ من حيث سقطت، وليعيد استخدام الحروف العربية لكتابة اللغة التركية".

