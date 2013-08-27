طائرة مساعدات عسكرية سعودية تحط رحالها بالقاهرة

وصلت طائرة عسكرية سعودية مطار قاعدة شرق، محملة بمساعدات طبية مساء الاثنين، وذلك ضمن حملة المساعدات الطبية التي توفرها المملكة العربية السعودية إلى الشعب المصري، وذلك وفق صحيفة "اليوم السابع".

جدير بالذكر أن مصر استقبلت العديد من الطائرات السعودية المحملة بالمساعدات الطبية خلال الفترة الماضية، والتي تأتي في إطار التزام المملكة بالوقوف مع الشعب والقيادة المصرية في الظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد، خاصة بعد التهديد الأميركي المتكرر بقطع المعونات التي يقدمها للقاهرة.

وسبق أن صرح وزير الخارجية السعودي، سعود الفصيل، بأن دولة عربية وفي طليعتها السعودية ستقدم المساعدات المالية بعد تلويح دول غربية وأميركا بقطع المساعدات عن مصر.

