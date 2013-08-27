مسلحون هاجموا مبنى المخابرات الحربية برفح

هاجم مسلحون مجهولون مبنى المخابرات الحربية برفح، مساء اليوم، وقام أفراد الأمن بالرد على المهاجمين، وقد أصيب 3 مهاجمين، وتم سحبهم عن طريق زملائهم من موقع الأحداث وفروا هاربين.

وقالت مصادر أمنية في الجيش إن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على مبنى المخابرات الحربية برفح، حيث تم الرد على المهاجمين ومطاردتهم، إلى أن تمكنت قوات الجيش من إصابة 3 من المهاجمين".

ومن جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة سوق الثلاثاء، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من الصبية وهما عياد محمد عياد 15، أصيب بجرح قطعي في الفخذ اليمنى، وأحمد محمد حسن 15 جرح قطعي في الساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زويد لتلقي العلاج.