الشاطر: معرفش حد بالجيزة.. وحجازي متبرئا: لست إخوانيا

أجرت النيابة العامة في مصر، الاثنين، سلسلة تحقيقات مع رموز نظام الإخوان القابعين في السجون حالياً بتهمة التحريض على أعمال عنف وقتل، وكانت البداية التي أجراها فريق النيابة مع نائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر، الذي نفى كافة التهم المنسوبة إليه .

وقال الشاطر حرفيا: "أنا مليش دعوة بالجيزة ومعرفش حد هناك، وإن اللي حصل ده انقلاب عسكري وخروج عن الشرعية، والنيابة ليس لها الحق في التحقيق معي، لأن النائب العام غير شرعي"، بحسب ما أوردت صحيفة اليوم السابع".

وجاءت أقوال رجل الأعمال البارز بالجماعة المهندس خيرت الشاطر أمام المستشار حاتم فضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، وذلك بعد ما واجهته النيابة بتحريات الأمن الوطني، وواجه الشاطر بالإنكار التحقيقات التي استمرت ما يقارب 5 ساعات.

ووجه فريق النيابة الذى ضم كلا من علام أسامة ومصطفى عمر وأحمد مصطفى، لكل من بديع والشاطر وحجازي بأكثر من 10 تهم، هي القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنا وإصابة 220 آخرين وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، وتكوين عصابات مسلحة لترويع المواطنين الآمنين.

حجازي: لا أنتمي للإخوان

أما الداعية الإسلامي صفوت حجازي، فكانت أقواله ردا على تحقيقات نيابة قسم الجيزة التي واجهته بأدلة التحريض على العنف كالتالي: "والله العظيم تصريحاتي كانت خوفا على البلد ولم أكن أعلم بأنها تعمل البلبلة وتحث على القتل، وأنا لم أحرض على القتل، لأن الله حرم قتل النفس بدون وجه حق، أنا أنتمى للتحالف الوطني لدعم الشرعية والشريعة ولست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وأعترف أني ضد الانقلاب العسكري، ودعمي كان للشرعية".

واستمر التحقيق مع حجازي أكثر من 9 ساعات متواصلة، أنكر خلالها ما وجهت له النيابة من اتهامات، وهي القتل والشروع في قتل المواطنين والانضمام لعصابة للاعتداء على الحرية الشخصية وتنفيذ أعمال إرهابية وتعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والإتلاف العمد للمنشآت وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، فضلا عن عدة اتهامات أخرى.

