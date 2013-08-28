اعتقال سعد نجل خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة عن اعتقال سعد نجل خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان في مصر.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أجرت سلسلة تحقيقات مع رموز نظام الإخوان القابعين في السجون حالياً بتهمة التحريض على أعمال عنف وقتل، وكانت البداية التي أجراها فريق النيابة مع نائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر، الذي نفى كافة التهم المنسوبة إليه، الذي اعتقل بمسكنه في مدينة نصر تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره بتهم التحريض على القتل.

ووجه فريق النيابة لكل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي أكثر من 10 تهم، هي القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنا وإصابة 220 آخرين وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، وتكوين عصابات مسلحة لترويع المواطنين الآمنين.