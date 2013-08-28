حذف جملة "أن أكون مخلصاً للرئيس" من يمين ضباط جيش مصر

أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قراراً جمهورياً بـ"تحديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة" المصرية، وحذف القرار جملة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية" من اليمين التي يقسمها الضباط.

وبحسب ما ورد في صحيفة "المصري اليوم"، شمل القرار مادتين: تنص الأولى على أنه "يؤدي ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة الآتي نصه: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون جندياً وفياً لجمهورية مصر العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها، حامياً ومدافعاً عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعاً للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتي، محافظاً على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد".

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأربعاء.