"الصحة" المصرية: قتيلان و15 مصابا باشتباكات في بني سويف

قالت وزارة الصحة المصرية إن شخصين قتلا وأصيب 15 آخرون، أمس الثلاثاء، في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات من الجيش والشرطة بمدينة بني سويف إلى الجنوب من القاهرة.

وقال وكيل وزارة الصحة في المدينة، مجدي حزين: "إن القتيلين والمصابين سقطوا بالرصاص".

وقال شاهد عيان: "إن مؤيدي مرسي حاولوا تنظيم مسيرة في وسط المدينة الواقعة في صعيد مصر لكن قوات الجيش والشرطة اعترضتهم، وإنهم رشقوا القوات بالحجارة وردت عليهم بالرصاص".

وعزلت قيادة الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز، بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه. ومنذ عزله قتل نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيديه في اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة ومعارضين.