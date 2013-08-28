مطالبات بضرورة تمثيل المرأة بـ30% في لجنة الخمسين

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن المركز لم يقترح أسماء ضمن لجنة الخبراء لتعديل الدستور، بناء على أن معيار الخبرة والكفاءة هو الحاكم للاختيار.

وأضافت نهاد خلال حوارها ببرنامج "الحدث المصري" عبر "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أنه لا بد من وضع معايير ثابتة لتمثل المرأة في لجنة الخمسين قبل طرح الأسماء.

ووصفت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، المعايير التي وضعت لاختيار أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنها عمياء من المنظر النوعي، مشيرة إلى مواجهتهم محاولات دائمة لإجهاض مشاركة المرأة في العمل السياسي.

وأوضحت أن هناك غضباً من عدم تمثيل المرأة في لجنة العشرة لتعديل الدستور، مطالبة بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30% في لجنة الخمسين.

وأعلنت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، رفضها للدستور من حيث الشكل والمضمون، محملة جهات الترشيح للجنة الخمسين إهمال ترشيح النساء.