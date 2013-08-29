بدء التحقيق مع البلتاجي في التحريض على قتل متظاهرين

باشر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمس الخميس، التحقيق قيادي جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي حول اتهامه بتحريض شباب الإخوان على إطلاق النيران على السكان بمنطقة بين السرايات في محافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتل 16 مواطناً وإصابة أكثر من 300 آخرين، وكذلك تحريضه لهم على اقتحام كلية الهندسة وتخريبها وإشعال النار فيها وإحراق مبنى محافظة الجيزة.

وقال مراسل "العربية" في القاهرة، أمس الخميس، إن السلطات المصرية ألقت القبض على البلتاجي داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة. وكشفت مقاطع فيديو لاحقة على مواقع التواصل الاجتماعي عن لحظة دخوله إلى سجن طرة.

وكان برفقة البلتاجي لحظة اعتقاله خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق في حكومة هشام قنديل، وكذلك القيادي بالجماعة جمال العشري، وتم إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وتم إيداع البلتاجي في سجن ليمان طرة بشكل منفرد، في حين أودع الأزهري والعشري بسجن بملحق المزرعة.

وتوارى البلتاجي عن الأنظار بعد فضّ اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقامت أجهزة أمنية رفيعة المستوى بتعقب المتهم في محافظتي المنوفية والمنيا أثناء تسجيله رسالتي الفيديو اللتين بثتا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أنه تم إلقاء القبض على المذكورين تنفيذاً لقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة العديد من القضايا.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط كافة قيادات جماعة الإخوان المطلوب ضبطهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية قد كثفت من جهودها الفترة الماضية للقبض على البلتاجي، حيث يواجه تهماً تتعلق بالتحريض على العنف ومهاجمة المنشآت العامة.

وقد شنّ البلتاجي هجوماً لاذعاً على السلطات الحالية في مصر وحمّلها مسؤولية العنف في البلاد، واصفاً عزل مرسي بالانقلاب العسكري.

هذا وانتقل فريق من محققي نيابة مصر الجديدة، مساء الخميس، إلى سجن ليمان طرة لبدء التحقيق مع البلتاجي في 3 قضايا متهم فيها بالتحريض على القتل والشروع فيه والاشتراك في اختطاف وتعذيب رجال الشرطة، والتحريض على أحداث العنف والاشتباكات النارية المسلحة التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ومن المقرر أن تقوم النيابة باستجواب البلتاجي فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالتحريض على القتل، وتحريض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في مواجهة أفراد وضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة أمام دار الحرس الجمهوري، وهي الأحداث التي جرت في شهر يوليو/تموز الماضي.

