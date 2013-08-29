بعد حادث المهندسين.. الجيش يطالب المواطنين بتوخي الحذر

أصدرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، بياناً حول حادث منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، تناشد فيه المواطنين المصريين اتخاذ الحيطة والحذر تجاه أي أعمال مسلحة من شأنها التأثير على الأمن والسلم المجتمعي.

تأتي تلك التطورات بعد أن قام مصري مسلح باعتلاء أحد أسطح البنايات في منطقة المهندسين وتبادل إطلاق النار مع عناصر من الجيش والشرطة المرابطة في المكان، والموكلة إليها متابعة تنفيذ حظر التجول الذي فرضته السلطات الجديدة في البلاد بعد عزل مرسي.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك": "في ضوء رصد محاولات عناصر مجهولة لاعتلاء أسطح العمارات والمباني في مناطق مختلفة بالجمهورية، واتساقاً مع ما تم رصده أمس بواقعة إطلاق النيران بالمهندسين، تكرر القوات المسلحة مناشدة المواطنين المصريين باتخاذ الآتي: أولاً اتخاذ الحيطة والحذر حيال قيام أفراد مجهولة باعتلاء أسطح المباني والعمارات، وزيادة الوعي بخطورة مثل هذه الأعمال وتأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي.

ثانياً: اتخاذ مجالس إدارات ملاك العمارات كافة الإجراءات اللازمة لإغلاق الأسطح بشكل محكم، ومنع أي عناصر مجهولة من اعتلائها. ثالثاً: اتخاذ اللازم للتأكد من هوية الأفراد التي تحاول اعتلاء أسطح العمارات والمباني، ومطالبتهم بإبراز تحقيق الشخصية، خاصة الذين يدعون انتماءهم إلى القوات المسلحة أو الشرطة.

رابعاً: ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة من مثل هذه الأعمال على الأرقام الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة.

وختمت القوات المسلحة بيانها بمطالبة جموع الشعب المصري التعاون مع عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة المدنية حالة اضطرارها للتعامل بالنيران مع عناصر العنف المسلح، وذلك بإخلاء مواقع الأحداث لإتاحة الفرصة للقوات بالتعامل بحرية حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.