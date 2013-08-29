حبس صفوت حجازي 15 يوماً للتحريض على قتل متظاهرين

أمر إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، الأربعاء، بحبس الداعية صفوت حجازي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.

كما قرر حبس الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في الواقعة المذكورة، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

ويواجه المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وحجازي أكثر من 10 تهم، هي القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة، وترويع مواطنين، وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطناً وإصابة 220 آخرين، وحيازة أسلحة وذخيرة بواسطة الغير، وتكوين عصابات مسلحة لترويع المواطنين الآمنين.

وقال حجازي في تحقيقات النيابة: "تصريحاتي كانت خوفاً على البلد ولم أكن أعلم بأنها تعمل البلبلة وتحث على القتل، وأنا لم أحرض على القتل، لأن الله حرم قتل النفس بدون وجه حق. أنا أنتمي للتحالف الوطني لدعم الشرعية والشريعة، ولست عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وأعترف أني ضد الانقلاب العسكري، ودعمي كان للشرعية".