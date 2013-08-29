مقتل 4 مسلحين في مواجهة مع الجيش المصري بشمال سيناء

أكد مراسل "العربية"، الجمعة، مقتل 4 مسلحين في انفجار سيارة تحمل متفجرات بعد اشتباكات مع الجيش في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.

هذا وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، الخميس، منطقة شمال سيناء في إطار المتابعة للحالة الأمنية والعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية لتتبع وملاحقة جماعات العنف المسلح هناك.

وعقد رئيس الأركان لقاء مع قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي وعدد من القيادات الأمنية هناك، قدم خلاله التحية إلى عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية لدورهما في ملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة التي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية التي تمّت فجر اليوم بالعريش، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقام رئيس الأركان بتفقد عدد من الأكمنة الأمنية في سيناء، كما اطلع على التطورات بشأن الملف الأمني في سيناء ومواجهة العناصر الإرهابية.