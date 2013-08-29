رئيس الإصلاح والتنمية: لا يوجد كيان رسمي لجمعية الإخوان

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه لا يوجد كيان رسمي لجمعية الإخوان المسلمين، مشدداً على أنه إذا ثبت ارتكاب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لمخالفات وجرائم سيتم حله ومحاسبته.

وأشار إلى وجود اتجاه نحو إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية بهدف تنظيمها والحد من المخالفات والتجاوزات.

وأضاف السادات، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أن جمعية الإخوان المسلمين خالفت عقد تأسيسها ومارست نشاطاً محظوراً.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت لهم خطاباً بمخالفات جمعية الإخوان، منوهاً بأنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تم تأسيس أكثر من 12 ألف جمعية في ظل غياب أمني، وأنه لا بد من مراجعتها.

وأشار السادات إلى أنهم طالبوا بحضور ممثل عن جمعية الإخوان للدفاع عنها، لكن لم يحضر أحد، مطالباً بضرورة وجود خطوط فاصلة للجمعيات الأهلية فيما يخص العمل بالسياسة.