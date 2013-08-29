رئيس الوزراء المصري يطالب ليبيا بوقف تهريب السلاح

طالب حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال لقائه سفير ليبيا بمصر، محمد فايز جبريل، بزيادة الجهود المبذولة في مجال ضبط الحدود مع مصر، من أجل وقف عمليات تهريب السلاح، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

كما طلب الببلاوي توفير الحماية الأمنية للمقار الدبلوماسية المصرية في ليبيا، حتى لا يتكرر حادث التفجير الذي وقع أمام مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

كما تم خلال لقاء رئيس الوزراء مع السفير الليبي التأكيد على دعم حكومته للشعب المصري في المرحلة المهمة التي يمر بها، ومساندة ليبيا لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق التنمية التي تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الشكر لحكومة وشعب ليبيا الشقيقة، مؤكداً أن مصر تُعوّل على الدعم والمساندة العربية، أما في المجال الاقتصادي فقد بحث رئيس الوزراء مع السفير الليبي فرص زيادة الاستثمارات المشتركة في مشروعات الزراعة والطاقة وغيرهما.