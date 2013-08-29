ضبط القيادي الإخواني رمضان عمر عضو مجلس الشعب السابق

ألقت الشرطة المصرية القبض على القيادي الإخواني رمضان عمر سالم، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة"، المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدة قضايا.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية عن مصدر أمني قوله إن المدعو رمضان عمر أحمد سالم (50 سنة) مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 8219 لسنة 2013 للتعدي على قسم شرطة حلوان وإطلاق أعيرة نارية على القوات.

وأضاف المصدر الأمني أن المتهم المذكور مطلوب ضبطه أيضاً على ذمة القضية رقم 16352 لسنة 2013 لقيامه بالتعدي على الأهالي بالأسلحة النارية، أثناء مسيرة للمنتمين للتيار الإسلامي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.