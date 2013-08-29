مصر.. قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة

أصدر رئيس الجمهورية المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً أمس الأربعاء بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وتضمن التشكيل الجديد للمجلس: ضياء يوسف رشوان أحمد نقيب الصحافيين، والكاتب الصحافي جلال عارف محمد عثمان نقيب الصحافيين الأسبق، والكاتب الصحافي صلاح السيد متولي عيسي، وطلعت محمد المنسي ندا، ونبيل فاروق عبدالحميد مصطفى، والدكتور حسن عماد عبدالمنعم مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة نجوى كامل عبدالمنعم كامل أستاذ الإعلام، والدكتور محمود سليمان كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نور نصر فرحات، ومحمد السلماوي محمد سلماوي، وأحمد محمد أحمد عبدالله، وأسامة أيوب سيد أحمد، وأسامة سلامة بكر عبدالواحد، والدكتور كمال السعيد حبيب، وكريمة كمال عطا الله.

يذكر أن المستشار عدلي منصور قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يوم 5 أغسطس/آب الجاري، ويتضمن نص القانون أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شؤون الصحافة والصحافيين والمؤسسات الصحافية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.