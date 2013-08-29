بكار: الإخوان فشلوا في التفريق بين الدعوة والدولة

أكد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي لشؤون الإعلام، أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في التفريق بين مفهوم الدعوة والدولة، وهو ما يجب تفاديه مستقبلاً.

وقال إن تصريحات قيادات الحزب، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني، جاءت في إطار مؤسسي للحفاظ على دولة القانون.

وأضاف بكار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أن الحزب يرفض تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن شيخ الأزهر، وذلك حفاظاً على مكانة الأزهر ودفاعاً عن الدولة.

وأوضح مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام أن تصريحات رئيس الوزراء التركي تعبر عن غياب شخصية رجل الدولة، على حد تعبيره.

وأكد أن هناك الكثير من الدول تسعى لإيصال مصر لحالة من الفوضى، مشدداً على أن تشجيع الانشقاق داخل الجيش وقتل الجنود وترويج الإشاعات عنه غير مقبول. وشدد على أن من يحاول تفكيك الجيش يعد خائناً للوطن وأخرق.

لا خطوط حمراء في مناقشة الدستور

وحول مسودة الدستور، أوضح أنه لا توجد خطوط حمراء في مناقشة مواد الدستور.

وذكر مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أن هناك طائفة من الناس تتمسك بالمرجعية الإسلامية لتنطلق منها في مختلف المجالات، منوهاً بأنه إذا اقتضت المرحلة المقبلة تقديم تنازلات حزبية للمحافظة على تماسك الوطن سنفعل.

وأشار إلى أنه لا يصح وضع هالة من القدسية حول نشاط الأحزاب ذات المرجعية الدينية.