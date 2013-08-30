كشفت مصادر أمنية مصرية، عن عملية إلقاء القبض على 5 فلسطينيين على السواحل المصرية اليوم الجمعة.

وأكدت مراسلة قناة "العربية" أن هناك حالة استنفار أمني في البحر المتوسط خشية تسلل عناصر فلسطينية للمساعدة في مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن المختصة بتأمين السواحل المصرية طاردت فجراً مركبين قبالة سواحل مدينة رفح المصرية، وتمكنت من القبض على أحد المراكب ويقل خمسة فلسطينيين، وتمكن المركب الثاني من الهرب تجاه المياه الإقليمية لقطاع غزة، وبه اثنان آخران بعد أن أطلقت القوات النار عليهما.

واقتادت القوات المركب المضبوط وتم احتجازه بميناء العريش، وتبين أن المقبوض عليهم هم: خالد بصلة، ومحمود بصلة، وماهر بصلة، وإسماعيل بصلة، وخالد أبو شلوف، وهم سكان مدينة رفح الفلسطينية، ويعملون بنشاط صيد الأسماك، وجارٍ التحقيق معهم بمعرفة الجهات المختصة.