القبض على نجل القيادى الإخوانى سعد الحسينى بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على 22 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد سعد الحسيني نجل القيادي البارز بالجماعة المهندس سعد الحسيني ومحافظ كفرالشيخ السابق أثناء أحداث الاشتباكات الدامية التى شهدتها المدينة أثناء فعاليات مليونية "الحسم التى دعي إليها أنصار الرئيس السابق.

وأكد مدير أمن الغربية اللواء حاتم عثمان أن قواته تسيطر على الموقف وتؤمن جميع أنحاء المحافظة .

وشهدت طنطا اليوم مسيرات مؤيدة للإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، حيث قام أهالى منطقة الاستاد بتحطيم عدة من السيارات المكيروباص التابعة لأنصار الرئيس المعزول والتى قامت بنقلهم من القرى الى مدينة طنطا للمشاركة فى مظاهرات اليوم، وقاموا بإيقافها أمام الإستاد للعودة بها لمنازلهم، غير أن الاهالى علموا أنها خاصة بهم فقاموا بتحطيمها.