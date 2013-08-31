إلقاء القبض على القيادي الإخواني صبحي صالح

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة، السبت، بأن ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، ألقوا القبض على القيادي الإخواني صبحي صالح، بمدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وقال اللواء ناصر العبد، إن قوات الأمن كانت تحاصر منذ يومين مكانا يختبئ فيه صالح في برج العرب، في سرية تامة، وتم إلقاء القبض عليه.

ويعد صالح قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة تأسيس الدستور، إبان فترة المجلس العسكري، وبرلمانيا سابقا.

وبدوره أوضح العقيد محمد هندي، وكيل مباحث غرب الإسكندرية، أن صالح ضبط بمنطقة تسمى نجع الأفراد في برج العرب، ولم يقاوم قوات الأمن التي داهمت المنزل الذي كان يختبئ فيه.