حماس تفرج عن رئيس الجالية المصرية في قطاع غزة

أفرجت حركة حماس، اليوم الأحد، عن رئيس الجالية المصرية في غزة، عادل عبدالرحمن، وموظفي المركز الثقافي المصري يالقطاع، وذلك بعد اعتقالهم في وقت سابق من أمس السبت.

وأكدت مصادر لقناة "العربية" أن رئيس الجالية تعرض للضرب أثناء التحقيق معه من قبل عناصر حماس، بسبب موقفه المؤيد للجيش المصري.

وكان عناصر الأمن في الحكومة المقالة قد اقتحموا أمس السبت، مقر المركز الثقافي للجالية المصرية في قطاع غزة، واعتقلت عادل عبدالرحمن وعددا آخر من الموظفين في المركز، كما تمت مصادرة أجهزة الحاسوب وكاميرات المراقبة ومفاتيح مقر الجالية.

وقال زياد المصري، مدير المركز الثقافي المصري بالضفة الغربية في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن 15 عنصراً من شرطة الحكومة المقالة اقتحموا المركز الثقافي المصري في غزة، واعتقلوا عادل عبدالرحمن رئيس الجالية.

يذكر أن المعتقلين هم فلسطينيون يحملون الجنسية المصرية، والتي حصلوا عليها بعد الثورة المصرية، كما أفاد بعض أفراد الجالية بأن جهاز المباحث في الحكومة المقالة قام باستدعاء جميع العاملين في المركز للتحقيق.

يشار إلى أن عادل عبدالرحمن قد أكد منذ نحو أسبوعين دعمه للجيش المصري، فضلاً عن تنديده باستهداف مؤسسات الدولة المصرية.

إلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية المصرية قادة حماس في غزة بمداهمة المركز الثقافي المصري في قطاع غزة واعتقال عدد من المصريين العاملين في المركز.



وقالت في بيان "تدين وزارة الخارجية بشدة وتستنكر التصرف غير المسؤول وتطالب بالافراج الفوري عن المصريين"، الذين قالت إن شرطة حماس قامت باعتقالهم.

ومن جهته، قال الدكتور بركات الفرا، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن حركة حماس بهذه التصرفات تسيء للعلاقة بين الشعب الفلسطيني ومصر، إن صح قيامها بهذا التصرف.

وأكد الفرا، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أن الشعب الفلسطيني يتبرأ من هذه الأعمال، ويؤكد أن آمال وطموحات الشعبين المصري والفلسطيني مشتركة، ولن تستطيع أي قوة أن تؤثر فيها، متمنياً أن تطلق حماس سراحه فوراً، وأن تتخلى عن تلك الأفعال.

وشدد على أن حركة حماس لا تمثل واحداً بالمئة من الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية تحترم الشأن المصري الداخلي ولا تتدخل فيه.