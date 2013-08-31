الأجهزة الأمنية تقبض على 5 جهاديين في العريش بسيناء

قالت مراسلة "العربية" في القاهرة، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على 5 جهاديين في حملة مداهمات بمنطقة المزارع جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت المصادر الأمنية بأن من بين المقبوض عليهم اثنين من المتخصصين في صناعة العبوات الناسفة محلية الصنع، وقد تم ضبط كمية من متفجرات مادة "تي إن تي" وأسلاك كهربائية ومفجر.

وتقوم قوات الأمن المصرية بالشراكة مع الجيش المصري بعمليات تمشيط واسعة النطاق في شمال سيناء لدحر الجماعات المسلحة التي تستهدف من حين لآخر المقار الأمنية التابة للشرطة، فضلاً عن نقاط تمركز عناصر من الجيش المصري.

وخلال اليومين السابقين تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، صدقي صبحي، قوات الجيش في العريش، للوقوف على الحالة الأمنية والاستعدادات المكثفة للتعامل مع أي طارئ يستجد.

وفي إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية أيضا للعناصر الجهادية المتورطة فى ارتكاب الأعمال الإرهابية بشمال سيناء واستهداف القوات والمنشآت الحكومية والشرطية، تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط كل من المتهم عادل محمد إبراهيم وشهرته (عادل حبارة) والهارب من حكم بالإعدام في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا، فضلا عن المتهمين أحمد مصلح سليمان أبو حرازو مصلح سليمان أبوحراز .

وعثر بحوزتهم على قنابل يدوية، والمذكورون من أخطر العناصر الإرهابية والمطلوب ضبطهم فى العديد من القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط كافة العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة.