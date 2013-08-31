الإسكندرية: حبس 84 من مؤيدي الرئيس المعزول 15 يوماً

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية حبس 84 متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول 15 يوماً على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم من قبل قوات الأمن بمحيط مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة ستانلي وسط الإسكندرية.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد صلاح عبدالمجيد، رئيس النيابة للمتهمين، تهم التحريض على العنف، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وقطع الطرق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط "93" متهما، خلال تظاهرات أمس الجمعة، عقب نشوب اشتباكات بينهم وبين الأهالي بمناطق العوايد وسيدي جابر، وستانلي، وصرفت المديرية 8 منهم من مقر المديرية، وإحالة 85 للنيابة العامة ضبط بحوزتهم أسلحة وأعيرة نارية.

وقررت النيابة العامة صرف متهم واحد، وحبس باقي المتهمين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية إن من بين المتهمين المضبوطين أربعة أشخاص من العناصر القيادية بجماعة الإخوان، المسؤولين عن التحريض والتمويل للحشد وتنظيم المسيرات بالمحافظة، وهم كل من الحسن محمد إسماعيل أحمد 36 سنة صاحب شركة مقاولات، وشقيقه إسماعيل 47 سنة، وعبدالرؤوف المغربي خضيري حماد 50 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، والسيد محمد مصطفى سليمان 52 سنة صاحب شركة لبيع الأدوات الصحية، بحوزته بعض الأوراق لخطط المظاهرات والمسيرات في المرحلة القادمة.