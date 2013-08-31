الحكومة المصرية تقرر تخفيف عدد ساعات حظر التجوال

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي عن بدء إجراءات تخفيف حظر التجوال بدءا من اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنه تخفيفاً على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية، فقد تقرر تأجيل ساعات بدء حظر التجوال إلى الساعة الحادية عشرة مساءاً بدلاً من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بدءاً من اليوم السبت 31 أغسطس/آب 2013، باستثناء أيام الجمعة.

وتابع: "حيث يبدأ حظر التجوال فيها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه".

وقد فرضت السلطات المصرية، حظر التجوال في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وكمحاولة أيضا لإحكام سيطرتها على أعمال العنف التي انتشرت بعد فض الاعتصامين.

ورحب خبراء اقتصاديون بهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، ووصفوها بالبناءة، حيث ستساهم في تنشيط الحركة التجارية في المحافظات المصرية.

