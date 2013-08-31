النائب العام بمصر يحبس البلتاجي 15 يوما على ذمة التحقيق

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف والترويع والبلطجة وإطلاق النيران في ميدان النهضة بالجيزة وقصر الاتحادية بالقاهرة.

وأصدرت النيابة بياناً توضح فيه أنها قامت مساء أمس باستجواب البلتاجي في حضور محاميه في قضية أحداث النهضة وبين السرايات بالجيزة، ومواجهته بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات بشأن ثبوت ارتكابه جرائم التحريض على أحداث العنف بميدان النهضة ومنطقة بين السرايات بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل والشروع فيه والبلطجة والترويع وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت والتعدي على قوات الشرطة والجيش، وأمر النائب العام بحبسه في تلك القضية خمسة عشر يوماً احتياطيا.

وأضاف البيان أن النيابة العامة انتهت أيضا من التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية بعد استجواب المتهم في قضية التحريض على أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2012.