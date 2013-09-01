أجهزة الأمن المصرية تلقي القبض على قتلة الجنود برفح

قال مصدر أمني مسؤول إن قوات الجيش الثاني الميداني والشرطة تمكنوا خلال تنفيذ دورية مشتركة من إلقاء القبض على ٣ من منفذي عملية "رفح الثانية"، التي راح ضحيتها ٢٥ مجنداً من قوات الأمن المركزي بحسب ما أوردت "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء أن المتهم عادل محمد ابراهيم الشهير بعادل حبارة، والذي تم القبض عليه بالعريش برفقة متهمين آخرين، اعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزي الخمسة والعشرين على طريق العريش - رفح، حيث ثبت أنه هو الذي قاد عملية قتل الجنود، وقد قام بتمثيل الواقعة كما حدثت تماما وكيفية قتلهم دفعة واحدة هو وآخرين.

وأضاف أنه تمت إحالته الى الجهات المعنية، وجاري استكمال التحقيق معه لمعرفة شركائه في تنفيذ الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أنه سبق ضبط المتهم عادل محمد إبراهيم، وهو محكوم عليه بالإعدام في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا وهارب من الحكم وبحوزته قنابل يدوية، كما تم ضبط متهمين آخرين، وهما من أخطر العناصر الإرهابية، ومطلوب ضبطهم في العديد من القضايا.



