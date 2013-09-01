اعتقال فريد إسماعيل القيادي في جماعة الإخوان

أعلن اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، أن مباحث الشرقية بالتعاون مع الأمن الوطني تمكنت من ضبط فريد إسماعيل بشقة في برج الصيادلة بأرض المحلج بشارع فاروق بالزقازيق، حيث عثر معه على جهاز لاب توب، ومستندات تحوي تعليمات تنظم عمل الجماعة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف أن معلومات وردت إلى ضباط الأمن العام من أحد سكان برج الصيادلة بتواجد القيادي الإخواني، وتردد بعض أعضاء الجماعة عليه، فتمت مداهمة الشقة، والقبض على فريد إسماعيل، وترحيله إلى سجن طرة، لبدء التحقيق معه بمعرفة النيابة، ولم يشر مدير أمن الشرقية إلى طبيعة الاتهامات التي يواجهها إسماعيل تحديدًا.

وتداول نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" فيديو للقبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة فأقوس.