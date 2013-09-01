الجنايات تنظر محاكمة حازم أبو إسماعيل

تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الأحد، محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامي، وزعيم الكتلة الشعبية، بتهمة سب وقذف وزارة الداخلية من خلال مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطلق تصريحات ونقد لاذع ضد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" تضمنت أوراق الدعوى التي أقامها ضابطان ضد المتهم، أنه في يوم 30 ديسمبر 2012، هاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، حيث وجه لهم ألفاظا نابية.

وأضافت الدعوى أن هناك مقطعاً لأبو إسماعيل يقول فيه "أنا اللى مقلتوش قبل كده هقوله الآن، أنا قلت لأحمد جمال الدين في مكتبه من يومين أنت متواطئ مع مدير الأمن العام، وأن الشرطة عايزة تتجلد كلها".