السلطات المصرية تدمر عدداً من الأنفاق على الحدود مع غزة

دمرت قوات الأمن المصرية عددا من الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر على طول الحدود بين رفح الفلسطينية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن نحو ثمانين في المئة من الأنفاق دمرها الجيش المصري خلال عملياته الأخيرة للحد من التهريب على طول الحدود مع غزة.

وبدأت القوات المصرية حملة تدمير للأنفاق بعد هجوم مسلح لمتشددين أودى بحياة عدد من الجنود المصريين.

يذكر أنه بعد ارتفاع منسوب الاضطرابات الأمنية في سيناء خلال العامين الماضيين وخاصة في الفترة التي أعقبت عزل مرسي، شرعت الحكومة المصرية في تدمير عدد من الأنفاق للحيلولة دون تفاقم التوتر الأمني، حيث تشير أصابع الاتهام بأن المسلحين الذين يستهدفون قوات الشرطة ، يأتون من قطاع غزة.