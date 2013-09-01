حتي لا نكرر الفشل‏!‏

بسبب انتخابات القائمة أصبح للإخوان لأول مرة ستة أعضاء في برلمان عام‏1984‏ زادوا إلي‏36‏ عضوا في انتخابات القائمة أيضا عام‏87‏ رغم أن الإخوان كانوا جماعة محظورة‏.‏

لكنهم دخلوا برلمان84 متحالفين مع الوفد برياسة فؤاد سراج الدين ثم مع الأحرار في.87 أما قبل ذلك فقد حاول حسن البنا دخول البرلمان في الأربعينيات ولكنه فشل, وفي عهد عبد الناصر لم يكن للإخوان من يجرؤ علي مجرد الترشح, ولكن السادات فتح لهم فعادوا بأسماء الجماعات الإسلامية تفاديا لاستخدام كلمة الإخوان مما كانت نتيجته دخول الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد حازم أبو إسماعيل في برلمان.1979

وقد شهدت مصر ثلاثة انتخابات بالقائمة( إثنان في عهد مبارك والثالثة بعد ثورة يناير), والانتخابات الثلاثة تم إبطالها دستوريا. ففي انتخابات84 تم إبطالها لقصرها الترشيح علي القوائم الحزبية دون الأفراد المستقلين مما اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكا لمبدأ المساواة بين المواطنين, وانتخابات87 وإن حاولت علاج الخطأ السابق بالسماح بترشيح الأفراد مع القوائم, إلا أنها ساوت في مساحة الدائرة بين مرشحي القائمة والفردي مما يرهق مرشح الفردي واعتبر أيضا مخالفا لمبدأ المساواة. أما انتخابات2012 فقد جمعت بين طريقتي القائمة بنسبة الثلثين والانتخاب بطريقة فردية بنسبة الثلث.

إلا أن حزب الجماعة أصر علي حق الأحزاب ترشيح ممثليها في الدوائر الفردية أيضا, مما أدي إلي قضاء المحكمة الدستورية بالبطلان وانعدام المجلس المنتخب. وهو الحكم الذي أثار غضب الجماعة الذي بلغ حد المهازل من حصار للمحكمة الدستورية والإصرار علي عودة المجلس رغم أن حكم الد ستورية يعتبر قانونا نافذا بلا نقض أو طعن. وقد حصل الإخوان في هذه الانتخابات علي222 مقعدا منها115 قائمة و107 فردي.

ثلاث محاولات بالقائمة فشلت, وبرغم اقتناعي بمزايا القائمة فإنها عمليا لم تنجح في مرة واحدة. ولهذا كفانا تجارب رغم أي ميزات والأخذ بنظام الفردي الذي هو أسلم وأبسط وأكثر أمانا دستوريا, إلا إذا كان هناك تصميم علي تجربة الفشل مرة رابعة!

نقلاً عن صحيفة "الأهرام".