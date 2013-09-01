مصر تحبط محاولة إرهابية لعرقلة الملاحة في قناة السويس

صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، من على ظهر سفينة حاويات أثناء عبورها بقافلة الشمال، السبت، بأنه في الساعة 14.30 عصر السبت قام أحد العناصر الإرهابية بمحاولة فاشلة للتأثير على حركة الملاحة في القناة باستهداف إحدى السفن العابرة التي ترفع علم بنما.

وأكد أن المحاولة فشلت تماما، ولم تحدث أية أضرار بالسفينة أو الحاويات المحملة عليها، وتم التعامل مع الموقف بكل حسم من القوات المسلحة، واستأنفت السفينة رحلتها بسلام إلى ميناء الوصول، وسارت الملاحة بصورة طبيعية في القناة.

وعبرت القناة السبت 45 سفينة من الاتجاهين، ومن المنتظر أن تعبر القناة الأحد 55 سفينة.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بتكثيف إجراءات التأمين بطول المجرى الملاحي لقناة السويس والطرق المؤدية إليه.