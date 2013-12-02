النيابة: الشرطة لا تمتلك الخرطوش الذي قتل طالب الهندسة

قال المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، إن التحقيقات أكدت وفاة محمد رضا طالب كلية الهندسة بطلقة فرد خرطوش.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن الركيب قوله في بيان صادر عن النيابة العامة: "ثبت من دفتر التسليح أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجامعة ليس لديها سلاح خرطوش، في حين أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المجنى عليه بفرد خرطوش".

وأضاف الركيب أن النائب العام المستشار هشام بركات يتابع سير التحقيقات بنفسه في حادث مقتل طالب كلية الهندسة.

واستمعت النيابة لأقوال نائب مدير أمن الجيزة الذي تطابقت روايته مع أقوال الشهود، واستمعت للضابط مشرف خدمات الأمن بالجيزة والمسؤول عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة، وقدم دفتر التسليح للنيابة.

هذا ويواصل طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة إضرابهم عن الدراسة، الذي أعلنه اتحاد الطلاب عقب مصرع محمد رضا في اشتباكات الخميس الماضي بين قوات الأمن وطلاب جامعة القاهرة.

وتجمع الطلاب أمام مبنى قسم العمارة وعلقوا لافتة كبيرة على بابه كتبوا عليها "الكلية مغلقة بأمر الطلاب"، ولافتات أخرى كتبوا عليها "رضا مات جوة الكلية والمجد للشهيد وانتفاضة الطلاب"، مرددين هتافات مناهضة للداخلية.