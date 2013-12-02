حبس أحمد ماهر 4 أيام لتظاهره أمام محكمة عابدين بالقاهرة

قررت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار وائل شريف، الاثنين، حبس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 4 أيام لاتهامه بتنظيم مظاهرة أمام محكمة عابدين، والاعتداء على قوات تأمين المحكمة.

وأفرجت، أمس الأحد، نيابة قصر النيل، عن الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لاتهامه بالتظاهر أمام مجلس الشورى دون تصريح، والقيام بأعمال شغب وبلطجة والاعتداء على قوات الأمن، وخرق قانون التظاهر، بضمان محل إقامته.

وكان ماهر سلّم نفسه لنيابة قصر النيل، السبت، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة له بالتظاهر أمام مجلس الشورى دون تصريح، والقيام بأعمال شغب وبلطجة والاعتداء على قوات الأمن، وخرق قانون التظاهر، وقررت حجزه، السبت، لاستكمال التحقيق معه الأحد.

ووقعت اشتباكات في محيط محكمة عابدين بين نشطاء متضامنين مع ماهر وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على النشطاء الذين ردوا بالحجارة، وتم عمل كردونات أمنية حول المحكمة.