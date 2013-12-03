الرئاسة المصرية تنعى "نجم" وتعتبر رحيله خسارة كبرى

قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم خسارة كبرى للأدب والسياسة، فهو الأديب المبدع والسياسي الوطني بامتياز.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء أن أحمد فؤاد نجم لم يخضع للمزايدات وعمليات الابتزاز السياسي وظل حريصاً طيلة حياته على قول ما يرى أنه الصواب دون الخضوع لسطوة المزايدين والمتاجرين، وبرحيله تخسر مصر كثيراً من ركائز قوتها الناعمة.

واختتم المسلماني بالقول: "لقد التقيت الشاعر الكبير قبل أسابيع وكان مدركاً تماماً لحجم المؤامرة على الجيش والوطن ومتفائلاً للغاية بشأن المستقبل.. ويجب أن يظل تفاؤل الراحل الكبير مصدر دعم لطاقاتنا الفكرية والثقافية ونحن نبني الجمهورية الجديدة".

