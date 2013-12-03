الشوبكي: نظام الحكم شبه رئاسي في مسودة الدستور الجديد

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.

وشرح أنه لتعيين رئيس وزراء جديد، يتعين على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب، وهو ما يعني بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية في مجلس النواب.

كما أوضح خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أنه في مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب.

وأضاف الشوبكي أن مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوي الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، حيث إن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعني الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس في منصبه.