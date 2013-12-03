العثور على سيارة مفخخة قرب القاهرة وإبطال مفعولها

أبطلت قوات الأمن المصرية، اليوم الاثنين، مفعول عبوة ناسفة كانت في سيارة متوقفة على طريق قريب من القاهرة ومعدة للتفجير عن بعد كما صرح مسؤولون أمنيون لوكالة "فرانس برس".

وأكدت وزارة الخارجية النبأ، موضحة أن السيارة، وهي مسروقة، عثر عليها بالقرب من محطة بنزين على طريق السويس.

وأوضح مسؤول أمني للوكالة أن عمال المحطة شاهدوا ثلاثة أشخاص يوقفون السيارة المفخخة على حافة الطريق قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأبدى المسؤولون قلقهم من أن يكون هذا الهجوم الذي تم إحباطه كان يستهدف قافلة لقوات الأمن على هذا الطريق.

وتزايدت الاعتداءات في مصر منذ عزل الرئيس، محمد مرسي، في أنحاء مختلفة من البلاد، وفي 5 سبتمبر الماضي انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذي نجا من الاعتداء. وفي 20 نوفمبر الماضي، قتل 11 جندياً في هجوم مشابه استهدف حافلتهم في شمال سيناء.